asdasdasdasd asdasdasdasd asdasdasdsa

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in çağrısıyla Sığacık'ta bulunan Teos Marina'nın kapasitesinin artırılmasına karşı protesto düzenlendi. Yetişkin, marina yapımının başında verilen vaatlerin yerine getirilmediğini iddia etti.
Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 'Star Legend' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Gemide bulunan 180 yolcu ve 199 personel, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde alışveriş yaparken bazıları da sahilde güneşlendi. Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Aliağa'ya söküm işlemleri için getirilen İtalyan donanmasına ait üç deniz altı ve dört askeri gemiyi soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde başlayan fırtına, teknelerde büyük tehlikeye neden oldu. Fırtınanın hızı saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar büyük gayret sarf ederek teknelerin alabora olmaması için çaba gösterdi. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı ve müşteriler restoranları boşalttı. Vatandaşlar, denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmadan hem Türkiye'nin hem de Filistin'in büyük yarar sağlayacağını belirtti. Yaycı ayrıca, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı olmadığını ifade etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını bulma çalışmaları hala devam ediyor. Geminin enkazının kaldırılması için özel bir şirket görevlendirilirken, aynı tarihte sahile sürüklenen başka bir geminin söküm çalışmaları ise sona yaklaştı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.
Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren lüks yatlar sergilenecek ve dünya genelinden 300'den fazla sektör profesyoneli katılacak.
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