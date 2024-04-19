asdasdasdasd asdasdasdasd asdasdasdsa

Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin'e büyük yarar sağlar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmadan hem Türkiye'nin hem de Filistin'in büyük yarar sağlayacağını belirtti. Yaycı ayrıca, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı olmadığını ifade etti.