asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd

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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde, Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak. Festivalin teması bu yıl 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' olarak belirlendi. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak. Açılış töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.
Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın başkanlık edeceği 14. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde 118 ülkeden seçilen 15 film Tiantan Ödülü için yarışacak. Brezilya, festivalin onur konuğu olarak davet edildi ve birçok Brezilyalı film yapımcısı ve şirket temsilcisi katılacak. Festival kapsamında 240'tan fazla yerli ve yabancı film gösterime girecek.
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu. Hatice Aslan Onur Ödülü'ne layık görülürken, Tülin Özen, Ayşe Polat ve Nida Karabol Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ne layık görüldü. Genç Cadı Ödülü ise Deniz İlhan'a takdim edildi.
Dün yeni filmi Mavi Mağara'nın provalarına başlamaya hazırlanan oyuncu Kerem Bürsin, koronvirüse yakalandı. Oyuncunun tedavisi başlarken prova da ileri bir tarihe alındı.
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, eski rol arkadaşı Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.
Günümüzün dijital çağında geleneksel sinema salonlarının yerini artık dijital akış servisleri almış durumda. Bu servisler…
Oyuncu Sermiyan Midyat, Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Midyat ilçesinde bulunmaktan memnuniyetini dile getiren Midyat, Ağustos ayında çekimlerine başlayacağı 'Hükümet Adam' filminin galasını da ilçede yapacağını belirtti. Söyleşinin sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektiren Midyat, programda müzik grubu da sahne aldı.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan ünlü yazar, şair ve akademisyen Abdulah Sidran'ın cenazesi toprağa verildi. Sidran için düzenlenen törenlere birçok ünlü isim katıldı. Sidran, edebiyat dünyasında önemli eserlere imza atmış ve birçok ödül kazanmıştır.
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