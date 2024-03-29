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29.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında sinemaseverlerle buluşuyor
    16:30 Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında sinemaseverlerle buluşuyor

    Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde, Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak. Festivalin teması bu yıl 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' olarak belirlendi. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak. Açılış töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.

  • 14. Beijing Uluslararası Film Festivali Başlıyor
    15:19 14. Beijing Uluslararası Film Festivali Başlıyor

    Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın başkanlık edeceği 14. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde 118 ülkeden seçilen 15 film Tiantan Ödülü için yarışacak. Brezilya, festivalin onur konuğu olarak davet edildi ve birçok Brezilyalı film yapımcısı ve şirket temsilcisi katılacak. Festival kapsamında 240'tan fazla yerli ve yabancı film gösterime girecek.

  • Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
    14:48 Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

    Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu. Hatice Aslan Onur Ödülü'ne layık görülürken, Tülin Özen, Ayşe Polat ve Nida Karabol Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ne layık görüldü. Genç Cadı Ödülü ise Deniz İlhan'a takdim edildi.

  • Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı
    07:43 Kerem Bürsin koronavirüse yakalandı

    Dün yeni filmi Mavi Mağara'nın provalarına başlamaya hazırlanan oyuncu Kerem Bürsin, koronvirüse yakalandı. Oyuncunun tedavisi başlarken prova da ileri bir tarihe alındı.

  • Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a Geçmiş Olsun Dileği
    00:35 Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a Geçmiş Olsun Dileği

    Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, eski rol arkadaşı Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.

  • Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi
    18:33 Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi

    Günümüzün dijital çağında geleneksel sinema salonlarının yerini artık dijital akış servisleri almış durumda. Bu servisler…

  • Sermiyan Midyat, Midyat'ta düzenlenen söyleşiye katıldı
    16:25 Sermiyan Midyat, Midyat'ta düzenlenen söyleşiye katıldı

    Oyuncu Sermiyan Midyat, Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Midyat ilçesinde bulunmaktan memnuniyetini dile getiren Midyat, Ağustos ayında çekimlerine başlayacağı 'Hükümet Adam' filminin galasını da ilçede yapacağını belirtti. Söyleşinin sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektiren Midyat, programda müzik grubu da sahne aldı.

  • Tolga Örnek'in yönettiği 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyonda
    12:27 Tolga Örnek'in yönettiği 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyonda

    Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.

  • Bosna Hersekli Yazar Abdulah Sidran'ın Cenazesi Toprağa Verildi
    27 Mar Bosna Hersekli Yazar Abdulah Sidran'ın Cenazesi Toprağa Verildi

    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan ünlü yazar, şair ve akademisyen Abdulah Sidran'ın cenazesi toprağa verildi. Sidran için düzenlenen törenlere birçok ünlü isim katıldı. Sidran, edebiyat dünyasında önemli eserlere imza atmış ve birçok ödül kazanmıştır.


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
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15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
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