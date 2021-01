ASDEP ekipleri kara kışta devletin şefkat elini en ücra köylere ulaştırıyor - Son Dakika

Muş'ta Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında oluşturulan ekipler, kentin zorlu coğrafyası ve çetin geçen kış şartlarına rağmen köyleri dolaşarak vatandaşların devletin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlıyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ve tüm zorluklara rağmen görevlerini aksatmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ASDEP ekipleri, en ücra köylere giderek halkla bir araya geliyor. Farklı bölümlerden mezun 32 kişiden oluşan ekipler, haftanın 5 günü köylerde ziyaret ettikleri ailelerin maddi durumunu, sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını belirliyor, taleplerini dinliyor. Dile getirilen konuları ilgili kurumlara ileterek çözülmesine katkı sunan, ailelere psikososyal destek veren görevliler, fedakarca yürüttükleri görevle devletin şefkat elini tüm vatandaşlara ulaştırmaya gayret ediyor. Bu kapsamda, yolu kar nedeniyle sürekli kapanan merkeze 30 kilometre mesafedeki Üçevler köyüne giden ekipler, evlere misafir oldu, vatandaşların ihtiyaçlarını, yaşadıkları sorunları not aldı.

"Ekiplerimiz çalışmalarına hiçbir zaman ara vermedi"

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, ASDEP'i yüzyılın projesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. "ASDEP, devletin sosyal yardım hizmetlerinin halkın ayağına götürülmesi, halkın ihtiyaçlarının belirlenerek buna yönelik politikalar üretilmesi amacıyla oluşturulmuş bir hizmet anlayışıdır." diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"ASDEP personelimiz, Kovid-19 sürecine ve çetin geçen kışa rağmen hizmetine ara vermedi. Dağ, taş, kar, kış demeden en ücra yerdeki vatandaşımızın ayağına kadar giderek sıkıntılarını dinliyorlar. Ekiplerimizin adanmışlık ruhuyla çalıştıklarını biliyorum. Hiçbir zaman şurası uzak gitmeyelim anlayışı olmamıştır. Köyleri tek tek dolaşarak, ailelere misafir olarak ziyaretlerimizi yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını belirliyoruz. İklim şartları, salgın ya da başka bir durum bu süreci sekteye uğratamadı. Her ailenin bir psikoloğunun, bir aile danışmanının olması çok önemli. Bu anlamda personelimiz hiçbir kısıtlamayı kendine bahane etmedi. Ev ev, kapı kapı dolaşarak devletimizin şefkatli yüzünü her yönüyle vatandaşa hissettirdi."

"Amacımız bize ulaşamayanlara devletin şefkat elini uzatabilmek"

Sosyolog Sibel Kaya Güner ise Bakanlığın hizmetlerini tanıtmak ve vatandaşın sıkıntılarını dinlemek amacıyla kar kış demeden köyleri gezerek aileleri ziyaret ettiklerini dile getirdi. Bu ziyaretlerde dezavantajlı olarak tespit ettikleri ailelere psikososyal, ekonomik hizmet modellerini anlatıp, yararlanmalarını sağladıklarını aktaran Güner, "Amacımız bize ulaşamayan tüm vatandaşlara devletin şefkat elini uzatabilmek. Muş'ta doğanın zorlu şartlarına rağmen her türlü özveriyi göstererek bütün kapıları çalıyoruz. Bu sayede bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşmış oluyoruz. Kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Psikolojik Danışman Levent Gülbay da evde bakım hizmeti ile günlük hane ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini belirlediklerini ifade ederek "Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken kış mevsiminde birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz. Muş'a yaklaşık 2 saat mesafede olan köyler var. Bazen araçlarımız yolda kalıyor. Ancak biz tüm zorluklara rağmen vatandaşlara ulaşmak için mücadele veriyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü kentin her ferdine göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Aileler de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek ASDEP ekibine teşekkür etti.