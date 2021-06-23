ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele görev alacak - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 81 il müdürlüğüne gönderdiği 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu genelgeye göre; 3 bin 500 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif görev alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yanık, 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu iç genelge gönderdi. Genelgede şiddet mağdurlarına daha etkin hizmet sunulmasını, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesini ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Buna göre; Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevlerinin kapasiteleri artırılarak daha etkin hizmet sunması sağlanacak. Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan şiddetle mücadele irtibat noktalarının işlevselliği artırılarak, daha geniş kitlelere hizmet sunması sağlanacak. ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin görev alacak. ASDEP personeli saha çalışmalarında şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit ederek, risk odaklı çalışma anlayışı ile gerekli yönlendirmeleri yapacak ve gerekli durumlarda müdahale edecek. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEYE ERKEKLERİN KATILIMI SAĞLANACAKAyrıca, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek. Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan, Risk Analiz Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. Hakkında önleyici tedbir kararı bulunanların Aile Eğitim Programına katılımı sağlanacak. Boşanma sürecindeki çiftlerin boşanma danışmanlığı hizmetlerinden etkin yararlanmaları için Aile Mahkemeleri tarafından il müdürlüklerine yönlendirilmelerini sağlayacak iş birliği ortamı oluşturulacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının daha etkin biçimde toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde toplantılar dönemsel olarak takip edilecek. Ulusal ve yerel düzeyde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın ve topyekun mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilecek. Şiddetin önlenmesinde erkek katılımını sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere tüm yas¸ grubundan erkeklere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacak.'FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Yanık, aile kurumunun temellerini sarsan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirtti. Yanık, "Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal alt yapıyı güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. 3 bin 500 ASDEP personelimizi bu alanda aktif kullanarak mücadeleyi sahada bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız" dedi.