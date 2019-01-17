Asdep'ten Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli mahalle muhtarlarını ziyaret etti.



ASDEP personeli ziyarette muhtarlara hizmet modelleri ile ilgili bilgi verdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, ASDEP vasıtasıyla muhtarlarla iş birliği çalışmalarını Elazığ'da başlattıklarını söyledi.



Kenç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı icraat programı kapsamında ASDEP'in muhtarlarla işbirliği içerisinde yaygınlaştırılması amacıyla personelimiz muhtarlarımızla bir araya geldi. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.



Önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Kenç, şunları kaydetti:



"Olmazsa olmazımız kimsesizlerin kimsesi olma konumu. Devlet adına kimsesizin kimsesiyiz, millet adına kimsesizin kimsesiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un destekleriyle ülkemizin refah seviyesini artırmak ve milletimizin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla saha çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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