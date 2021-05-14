DIŞ Aşdod kentinde siren sesleri yükseliyor-2

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonrası Gazze'den Aşkelon ve Aşdod kentlerine füze saldırısı başlatıldı.

İsrail- Filistin çatışması şiddetleniyor. İşgalci İsrail'in şimdiye kadarki Gazze'ye karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Hamas'ın Aşkelon, Sderot, Aşdod ve Beerşeba'ya en az 59 roket atıldığını aktardı. İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.İsrail ordusu IDF'nin sınırın 4kilometre yakınında yaşayanların sığınaklara saklanması konusunda anons geçtiği ifade edildi. İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonrası Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a füze saldırısı başlatıldı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aşkelon semalarında çok sayıda patlama meydana geldi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL İNSANİ ATEŞKESİ REDDETTİ

Öte yandan, gelen son dakika haberine göre, İsrail'in insani ateşkes planlarını reddetmesinin ardından ülkede bulunan Mısır heyetinin Tel Aviv'den ayrıldığı aktarıldı.

Görüntü dökümü

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Aşkelon ve Aşdod'tan görüntüler

Aşkelon saldırı güvenlik kamerası