ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Çin, Japonya ve Güney Kore yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ekonomik iyileştirme için iş birliğini güçlendirme sözü verdi.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, ülkesinin ASEAN dönem başkanlığında videokonferans yöntemiyle düzenlediği 23. ASEAN+3 (Çin-Japonya-Güney Kore) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 20 yılın üzerinde krizlerle mücadele deneyiminde ASEAN+3 ortaklığının güçlendiğini belirtti.

Söz konusu ülkelerin Kovid-19 salgınında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için çabalarını artırdığını söyleyen Nguyen, bir önceki ASEAN+3 Zirvesi'nde salgınla mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekonominin canlandırılmasındaki ortak kararlarının önemini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, salgınla mücadeledeki ortak dayanışmaları kapsamında ASEAN+3'ün uluslararası bir iş birliği modeli haline geldiğini ifade etti.

Moon, salgına karşı ortaya konulan ASEAN Kovid-19 ile Mücadele Fonu ve Bölgesel Tıbbi Malzeme Rezervi girişimlerinin elde edilen anlamlı somut adımlar olduğunu kaydetti.

Salgına karşı düzenlenen bir önceki özel zirvenin, krizlerle başa çıkmada birlikte çalışma çabalarının kanıtı olduğunu söyleyen Japonya Başbakan Suga Yoşihide, bu kapsamda, tıbbi malzeme ve ekipman temini için 200 milyar dolara ek olarak araştırma kurumlarına teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Suga ayrıca, Japonya'nın, ekonomiyi canlandırma amaçlı bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda 2,5 milyar dolar kredi desteğinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang da yaptığı konuşmada, Doğu Asya ülkelerinin salgınla mücadele önlemleri ve deneyiminin diğer ülkelere ilham olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin salgını hafifletme ve ekonomiyi yeniden açmak için birlikte çalışabileceğini kaydeden Li, bu durumun, bölge için refah, barış ve kalkına beklentisi oluşturacağı inancı olduğunu söyledi.