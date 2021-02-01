ASEAN'dan Myanmar'a siyasi istikrar ve diyalog çağrısı - Son Dakika

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), üye ülkesi Myanmar'daki askeri darbenin ardından taraflara siyasi istikrar ve diyalog çağrısında bulundu.

ASEAN'dan yapılan açıklamada, "Birlik üyesi ülkelerdeki siyasi istikrarın, barışçıl olmasının yanı sıra müreffeh bir ASEAN topluluğu elde etmek için çok önemli olduğunu yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar halkının istek ve çıkarlarına uygun olarak diyalog ve anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşmanın teşvik edildiği açıklamada, ASEAN'ın kuruluşu kapsamındaki hedef ve ilkeler doğrultusunda hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim ve demokrasi ilkelerine bağlılık hatırlatıldı.

Açıklamada, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi ve korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.