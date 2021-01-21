ASEAN Dijital Bakanlar Görüşmesi başladı - Son Dakika

ASEAN Dijital Bakanlar Görüşmesi başladı

21.01.2021 06:25
ASEAN Dijital Bakanlar Görüşmesi başladı, System.String[]

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dijital Bakanlar Görüşmesinin birincisi, Malezya'nın ev sahipliğinde başladı.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dijital Bakanlar Görüşmesinin birincisi, Malezya'nın ev sahipliğinde başladı.

"ASEAN: Dijital Bağlantılı Topluluk" temasıyla internet ortamında üye ülkelerin katılımıyla başlayan görüşmenin açılış konuşmasını, Malezya İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah yaptı.

Malezya'nın ASEAN'ın dijital veri yönetimi çalışma planını desteklediğini belirten Bakan Seyfeddin, "Malezya aynı zamanda siber güvenliğe önem vermekte ve ASEAN ülkelerinde birinci sınıf siber güvenlik personelinin yetişebilmesi için sertifika programları düzenlemektedir." dedi.

Seyfeddin, yeni dönemde dijital haberleşme ve ticaretin önemine vurgu yaparak, "Kovid-19 pandemisi ve dünyanın ayak uydurmak zorunda olduğu yeni normaller eşliğinde, rekabetçi bir dijital ekonomik blok oluşturabilmek için daha yapılması gereken çok şey vardır." şeklinde konuştu.

Bakan Seyfeddin'in ardından konuşma yapan Başbakan Muhyiddin Yasin, küresel salgının dijital ekonominin gelişimini hızlandırdığına dikkati çekerek, "Hükümet olarak dijital ekonominin, iktisadi büyümenin önemli alanlarından biri olduğunu görüyor ve bu kapsamda farklı gelir grupları, etnik ve dini gruplar arasında adil gelir dağılımının sağlanmasını temin etmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhyiddin, herkes için ortak refah prensibine sadık kalmaya devam edeceklerini kaydetti ve "Malezyalıların dijital becerilerini güçlendirmek, dijital temelli işlerin kapsamını artırmak ve dijital yatırımları teşvik etmek, yeni dönemde hedeflerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Yarına kadar sürecek Dijital Bakanlar Görüşmesinin yanı sıra bugün, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı da Brunei'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak.

Güneydoğu, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN Dijital Bakanlar Görüşmesi başladı - Son Dakika


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