Son Dakika Haberleri: "ASEAN'ın geleceğini ABD veya Çin belirlememeli"
Son Dakika Güncel Haber

"ASEAN'ın geleceğini ABD veya Çin belirlememeli"

4 dakika önce

KUALA Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisi'nin Genel Başkanı Enver İbrahim, ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD'nin belirlememesi gerektiğini söyleyerek, "Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır.

KUALA Malezya'da iktidarın koalisyon ortağı Halkın Adaleti Partisi'nin Genel Başkanı Enver İbrahim, ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD'nin belirlememesi gerektiğini söyleyerek, "Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." dedi.

Singapur'da Milken Enstitüsünün düzenlediği Asya Zirvesi'nde konuşan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerinin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Enver, dünyada ASEAN benzeri bölgesel gruplaşmaların, ABD ve Çin rekabetinden ötürü bölünme tehlikesiyle yüzleştiğini belirterek, "Bu tür sorunların ötesini görmeli ve bunlardan nasıl bir fayda elde edebileceğimizi analiz etmeliyiz." diye konuştu.

Ticaret savaşlarının ASEAN ülkelerini olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Enver, "ASEAN'ın geleceğini Çin veya ABD belirlememeli. Ayakta kalmamız ve ekonomik başarı için en iyi yol, her iki milletle ilişki kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Enver İbrahim, bir aydan fazladır Endonezya'daki orman yangınlarından bölge ülkelerine yayılan duman bulutu sorununa ilişkin de Endonezya, Malezya ve Singapur'un bu konuda gereken sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarından ötürü ülkelerin birbirini suçlamasının yanlış olduğunu vurgulayan Enver, "Bazıları Endonezya'nın suçlu olduğunu söylüyor fakat Malezyalı şirketler de bölgede faaliyet gösteriyor ve Singapur da bu şirketlerde paya sahip." dedi.

Enver, Endonezya'da orman yangınlarına sebep olan söz konusu firmaların, oluşan çevre felaketinden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Enver İbrahim, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit: İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarıyorlar
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ASEAN'ın geleceğini ABD veya Çin belirlememeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]