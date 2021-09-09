ASEAN'ın Myanmar krizini çözme çabalarına Japonya'dan tam destek - Son Dakika

Japonya, Myanmar'da askeri darbe sonrası süren siyasi krizin çözüme kavuşturulması için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) tam destek verdiğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ASEAN'ın Myanmar Özel Temsilcisi ve Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Motegi, darbe sonrası siyasi krizin çözüme kavuşturulması ve iç çatışmaların sonlandırılmasına yönelik, Tokyo hükümetinin ASEAN'a tam destek verdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Motegi, Erywan'ın muhtemel Myanmar ziyaretinin en yakın tarihte gerçekleşmesine yönelik umudunu koruduğunu vurguladı.

Erywan'a Myanmar ziyaretinde krizin tüm taraflarıyla diyalog haline girmesi tavsiyesinde bulunan Motegi, "görevini başarıyla yürütebilmesi için Japonya'nın elinden geleni yapacağını" söyledi.

"Gölge hükümet"

Kyodo ajansı görüşmenin, Myanmar'daki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümetinin ülke genelinde yaptığı "ayaklanma" çağrısı sonrası yapıldığına dikkati çekti.

Ulusal Birlik Hükümetinin Başkan Vekili Duwa Lashi La, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "ülkedeki her köy, kasaba ve şehirde" ayaklanma başlatılmasını isteyerek "olağanüstü hal" ilan ettiğini açıklamıştı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar yapılırken kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle ciddi çatışmalara girdiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.

Askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kuruldu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı vurkaç operasyonları yürütüyor.

Gölge hükümetin pek çok üyesi ise Myanmar içinde saklanıyor veya sürgünde yaşıyor.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahaleleri sonucu 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.