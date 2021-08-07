ASEAN'ın Myanmar Özel Temsilcisi, Myanmar'da bütün taraflarla görüşmek istiyor - Son Dakika

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'da askeri darbenin ardından oluşan siyasi kriz ve iç çatışmalara çözüm getirmek için özel temsilci olarak atadığı Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf, ülkeye yapacağı ziyarette bütün taraflarla görüşmek istediğini açıkladı.

Göreve atanmasının ardından basına konuşan Erywan, olası Myanmar ziyaretine ilişkin detaylar verdi.

Özel temsilci olarak Myanmar'da insani yardımı koordine etmek, şiddeti sonlandırmak ve taraflar arasında diyalog ortamı oluşturmakla görevlendirildiğini anlatan Erywan, "Planlarımızda Myanmar'a bir ziyaret söz konusu ve bu sefer iyi hazırlanarak gitmek istiyoruz." dedi.

Ziyaretin ne zaman olacağını henüz kesinleştirmediklerini belirten Erywan, Myanmar'a gittiğinde krizin muhatabı bütün taraflarla görüşmek istediğini kaydetti.

Şiddeti ve siyasi krizi çözmek için özel temsilci atanması kararlaştırılmıştı

Çevrim içi ortamda 4 Ağustos'ta bir araya gelen ASEAN liderleri, Myanmar özel temsilciliğine Erywan Yusuf'u getirmişti.

ASEAN liderlerinin Myanmar'daki siyasi krizin çözümü için 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlediği toplantıda, ülkedeki şiddeti ve siyasi krizi çözmek üzere Myanmar'a özel temsilci atanması kararı alınmıştı.

Birlik yetkilileri, haziranda Myanmar'ın başkenti Nepido'yu ziyaret etmiş ve ülkeye atanması planlanan özel temsilcilerin listesini sunmuştu.

ASEAN, 1 Ağustos'ta temsilciliğe eski Endonezya Dışişleri Bakanı Hasan Wirayuda'nın atanmasını önermiş ancak Myanmar askeri yönetimi, eski Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı Virasak Futrakul'u istemişti.

Myanmar askeri yönetimi ile ASEAN liderleri arasında yaşanan anlaşmazlık, temsilci atanmasını geciktirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 960 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.