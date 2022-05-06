ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi

06.05.2022 11:08
ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi

PHNOM Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'a yapılacak insani yardımları görüşmek üzere Kamboçya'da toplandı.

PHNOM Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'a yapılacak insani yardımları görüşmek üzere Kamboçya'da toplandı.

Bazı ülke temsilcilerinin video konferans yoluyla katıldığı toplantı, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapıldı.

Toplantıda, Myanmar askeri yönetimi ile ASEAN arasında Nisan 2021'de varılan 5 maddelik anlaşmanın uygulanmasının yanı sıra, darbe sonrası iç savaşa sürüklenen ülkeye yapılacak insani yardımlar da görüşüldü.

Görüşmede, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da yer aldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Şubat 2021 askeri darbesinin ardından Myanmar'da yerinden edilenlerin sayısının 25 Nisan itibarıyla 924 bin 800'ü bulduğunu bildirmişti.

Myanmar askeri yönetimi ve ASEAN geçen yıl, şiddetin derhal durdurulması, taraflar arasında diyaloğun sağlanması, ASEAN özel elçisinin arabuluculuk yapması, ASEAN kanalları üzerinden insani yardımların sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmesi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
11:02 1 Mayıs'ta bombalı saldırı hazırlığındaydılar! Yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi
10:50 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın!
10:41 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler
10:41 Ümit Özdağ "11.00'de bakanlığın önündeyim demişti"! Destek için yolan çıkan 20 araçlık konvoy polis tarafından durduruldu
10:36 Oxford'un araştırmasıyla iklim değişikliğinin etkileri gün yüzüne çıktı: Büyük baştankaralarda yumurtlama dönemi üç hafta erkene çekildi
10:29 19 yaşındaki Asiye'nin cenazesinde yakınları kadın cinayetlerine dikkat çekti: Herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor
10:25 Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü: Kimsenin çocuğuna laf söylemek hiçbirimize düşmez
10:17 Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı
10:08 Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 11:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement