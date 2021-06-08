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ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması - Son Dakika

ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması

08.06.2021 17:10
ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması, System.String[]

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ve Çin, hakimiyet tartışmalarının sürdüğü Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket etme taahhüdünde bulundu.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ve Çin, hakimiyet tartışmalarının sürdüğü Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket etme taahhüdünde bulundu.

Çin'in Çongçing kentinde düzenlenen ASEAN-Çin Zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan karasuları ihlallerine değinildi.

Bildiride, ASEAN ve Çin dışişleri bakanlarının, Kovid-19 aşısı geliştirmede iş birliğini artırmak üzere anlaşmaya vardığı belirtilerek, "ASEAN, Çin'in aşı tedariki, tıbbi malzeme desteği ve tıbbi yardımlarından hoşnutluk duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Güney Çin Denizi'nde Çin'in karasuları ihlallerinin de konu edildiği bildiride katılımcı ülkelere, "Bölgede deniz güvenliğinin artırılması, Güney Çin Denizi'nde seyir ve üst geçiş özgürlüğünün teşvik edilmesi, bölgede huzuru ve istikrarı bozacak faaliyetler karşısında itidalli hareket edilmesi" çağrısı yapıldı.

Bildiride, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krize ilişkin değerlendirme yer almadı.

ASEAN

ASEAN, 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'un gözlemci statüsüne sahip olduğu birlikte, ABD, Çin, Kanada, Rusya, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda diyalog ortağı ülkeler arasında bulunuyor. Birlikte, Türkiye, Pakistan, Norveç ve İsviçre sektörel diyalog ortağı olarak yer alırken, Şili ve Almanya'nın da kalkınma ortağı statüsü bulunuyor.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN ve Çin'den Güney Çin Denizi'nde itidal açıklaması - Son Dakika


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