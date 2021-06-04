ASEAN yetkilileri, Myanmar'da darbe lideri General Hlaing ile görüştü - Son Dakika

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) yetkililerin, Myanmar'da askeri darbeyle idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing ile görüştüğü bildirildi.

Myanmar ordusuna ait MRTV televizyonu tarafından, ASEAN'ın dönem başkanı Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusof, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ve Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in katıldığı görüşmeye dair görüntülere yer verilirdi.

Myanmar'da darbeyle başa geçen askeri yönetime karşı kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanınan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ise görüşmeden memnun kalmadıkklarını ifade etti.

ASEAN temsilcilerinin sadece orduyla değil kendileriyle de görüşmesi gerektiğini belirten NUG sözcüsü Sa Sa, "Myanmar halkının geleceği ile ilgili herhangi bir tartışma, herhangi bir toplantı Myanmar halkını da içermeli, onların sesleri duyulmalı." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki askeri yönetim ile ASEAN ülkeleri arasında 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da liderler düzeyinde toplantı düzenlenmişti.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın da davet edildiği olağanüstü toplantıda, ülkede çatışmanın bir an önce durması, taraflar arası diyalog sürecinin derhal başlatılması, siyasi tutukluların koşulsuz serbest bırakılması ve Myanmar'a insani yardım ulaştırılması gerektiği yönünde ASEAN liderleri karar almıştı.

ASEAN liderleri ayrıca bu süreci yönetmek için özel bir temsilci atanması yönünde mutabık kalmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 842 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.