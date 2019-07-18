Son Dakika Haberleri: aşehir'de çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü
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aşehir'de çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü

2 saat önce

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

aşehir'de çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü, System.String[]
ATAŞEHİR'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında bina sakinlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Lalegül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. Olay yerine Ünalan, Kadıköy, Erenköy ve Kayışdağı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar meydana geldi. Bazı apartman sakinleri çıkan yangın sonrası sinir krizi geçirdi. Yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığının tahmin edildiği öğrenildi. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bina sahibi Hasan Özdemir, "Ben dışarıdan geldim. Telefon geldi ev yanıyor dediler, geldim. Yangın çatıda çıktı, yaralı ve can kaybı yok." dedi.


- İstanbul
Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
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