Asel Bebeğin Kütüğün Altında Bulunması - Son Dakika

Asel Bebeğin Kütüğün Altında Bulunması

Asel Bebeğin Kütüğün Altında Bulunması
Son Güncelleme: 08.09.2023 12:10

Asel bebeğin kütüğün altında bulunmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Babası ve yakınları olay yerine geldi ve duygusal anlar yaşandı. Bebeğin üzerinde kıyafetleriyle bulunması dikkat çekti.

KÜTÜĞÜN ALTINDA BULUNDU

Asel bebeğin bulunmasının ardından babası Nazif Balcan ve yakınları, bölgeye geldi. Umutla günlerdir bekleyen Nafiz Balcan, gözyaşlarına hakim olamadı. Balcan'ı, yakınları ve kurtarma ekibindeki görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Asel bebeği bulan ekiplerden Aksaray Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Miraç Mutlu, bebeğin üzerinde kıyafetleriyle bulunduğunu belirterek, "Üzerinde kendi elbiseleri mevcuttu. Ayağında çorabı dahi vardı. Ağaç kütüğü üzerine gelmiş ve vücudunda fazla bozulma yoktu. Biz tarama yöntemiyle taradığımız için ekip halinde aldık. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri. Bizim itfaiye ekipleriyle birlikte sağ tarafta ağaç kütüğünün altında yatmış bir şekilde bebeğin naaşını bulduk" dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asel Bebeğin Kütüğün Altında Bulunması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asel Bebeğin Kütüğün Altında Bulunması - Son Dakika
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