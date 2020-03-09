Asel bebek boynundaki 20 santimetrelik kitleden kurtuldu - Son Dakika

Mersin'de dünyaya gelen Asel bebek, boynunun tamamını ve yüzünün bir kısmını kaplayan 20 santimetrelik tümörden, başarılı bir operasyonla kurtuldu.

Sibel ve Ümit Taşpınar çiftinin, lenfanjiom denilen ve nadir görülen tümörle dünyaya gelen kızları Asel, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen tedaviyle sağlığına kavuştu.

Sibel Taşpınar'ın hamileliğinin 3. ayında, bebeğinin boynunda lenfanjiom tespit edildi.

Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesinde dokuz ay boyunca takip altında tutulan anne Taşpınar, kısa süre önce sezaryenle 3,5 kilogram ağırlığındaki kızı Asel'i kucağına aldı.

Boynunun tamamını, yüzünün ise bir bölümünü kaplayan kitleyle dünyaya gelen Asel bebek, hayati organlarına zarar vereceği için cerrahi ameliyat yerine enjeksiyon yöntemiyle tedavi edildi.

Boynundaki sıvı kitle 3 ayrı noktadan enjeksiyonla boşaltılan Asel bebek, sağlığına kavuştu.

"Bu boyutta çok nadir görülüyor"

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arman Api, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamilelik sürecinde tespit edilen kitle nedeniyle bebeğin solunum sıkıntısı çekmemesi için doğumun kontrol altında yapıldığını belirtti.

Doğumun ardından 20 santimetre boyutundaki kitle için hemen tedaviye başladıklarını aktaran Api, "Kitle çok büyük olduğu için hemen ameliyat şansımız yoktu. Riskli olduğu için enjeksiyon yöntemini uyguladık. Oldukça büyük bir kitlesi vardı boynunda. Doğum sonrası gerekli tedbirleri aldık, yeni doğan ünitesine yatırdık. Kitle büyük olduğu için cerrahi müdahale elverişli değildi." diye konuştu.

Bu boyuttaki bir kitlenin çok nadir görüldüğünü anlatan Api, "Oldukça ciddi. Ebat olarak da yerleşke olarak da tüm boyun ve yüzün yarısını dolduran bir kitleydi. Oradaki sıvıyı boşaltıp onun yerine o bölgeye yapıştırıcı dediğimiz sklerozan bir madde enjekte ettik. Başarı oranı da yüksek oldu. Çok iyi bir yanıt aldık. Sonuç çok yüz güldürücü oldu." dedi.

Api, Asel bebeğin belli aralıkla kontrole geleceğini belirterek, şu anki görüntünün iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Anne Sibel Taşdemir ise kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Baba Ümit Taşdemir de nadir görülen kitleden dolayı başta büyük tedirginlik yaşadıklarını, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı tedaviyle kızının kitleden kurtulduğunu ve sonucun kendilerini mutlu ettiğini aktardı.