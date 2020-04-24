Son Dakika › Güncel › Aselcioğlu Sabunculuk polislere hijyen paketi hediye etti - Son Dakika
Aselcioğlu Sabunculuk polislere hijyen paketi hediye etti
6 saat önce
Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.
Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.
Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin'de gazetecilerden sonra Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti. Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Mardin'de sahada özveri ile çalışan polis ekiplerine korona virüse karşı korunmak için hijyen paketi hediye ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına hijyen paketi dağıttıklarını kaydeden Özdener, "Gece gündüz demeden can güvenliğimiz için türlü türlü tehlikeli insanlarla muhatap olup canını tehlikeye atan polislerimiz 24 saat boyunca sahada çalışıyor. Ayrıca büroda görev yapan polis memurlarımız da kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Onların sayesinde can güvenliğimiz korunuyor. Bu süreçte polis memuru arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük ve bu anlamda en önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. İçinde dezenfektan maddesi, kolonya ve zeytinyağlı sabun bulunan bir set hazırladık. Bu setleri polislere dağıttık. Bu süreçte fedakarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Koronavirüs temizliği 18 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi