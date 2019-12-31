ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı

6 saat önce

ASKERİ Elektronik Sanayii'nden (ASELSAN) yapılan açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.

ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı, System.String[]

ASKERİ Elektronik Sanayii'nden (ASELSAN) yapılan açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 44 yıldır aralıksız büyümesini sürdürdüğünü, son yıllardaki güçlü ciro artış trendinin 2019 yılında da devam ettiği bildirildi. Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettirdiği kaydedilen açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.

'YENİ SİPARİŞ EKLEMEYİ BAŞARDI'

ASELSAN'ın ciro büyümesinde katma değeri yüksek ürün ve sistem ihracatının payının giderek arttığı kaydedilerek, "2019 yılında ASELSAN'ın ihracatında rekor artış olup, ihracat yüzde 50 oranında artarak 327 milyon doların üzerinde gerçekleşti. ASELSAN uzun vadeli siparişe dayanan iş modeliyle diğer halka açık diğer sanayi şirketlerinden ayrışıyor. Bu yönüyle yatırımcılarına da gelecekte yaratacağı ciroya ilişkin bir vizyon sağlayabiliyor. ASELSAN, yılın son çeyreğinde de önümüzdeki yıllara yönelik yeni siparişler almaya devam etti. Şirket, Eylül sonu itibarıyla 9,8 milyar doları aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019 yılının son 3 ayı içinde 700 milyon dolar seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı" ifadelerine yer verildi.

'YILIN İKİNCİ YARISINDA TAHSİLATLARDA REKOR'

Açıklamada, ASELSAN'ın Temmuz ayından bu yana devam eden güçlü alacak tahsilat performansını yılın son 3 ayında aynı ivmesini sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2019 boyunca yürütülen proaktif nakit yönetimiyle şirket yılı kuvvetli nakit göstergeleri ve net nakit pozisyonu ile kapatacak. ASELSAN'ın yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı öngörüsü yüzde 19-21 aralığında olup, şirket büyüme hedefine FAVÖK karlılığını koruyarak ulaşacak. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi konumunda olan ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları 2019 yılsonu itibarıyla 450 milyon doları aşacak. Şirket önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge yatırımlarını artan hızla devam ettirmeyi hedefliyor. 2009 yılından beri Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olan ve bünyesinde 6 adet Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN'da hali hazırda 4 bin 500'e yaklaşan Ar-Ge personeli görev alıyor."

Açıklamada ayrıca, ASELSAN'da toplam çalışan sayısının 7 bin 500'ü aştığı, 2019 yılında yüzde 70'i mühendis olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi
Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:36 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredildi - Son Dakika Ekonomi
17:36 Hazine 3 ayda 74 milyar borçlanacak - Son Dakika Ekonomi
17:35 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:31 Anadolu Efes "Accelerate2030" ile "Platin Ödül" kazandı - Son Dakika Ekonomi
17:26 2019'da 3,9 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma yaşandı - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:48:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]