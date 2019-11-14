Son Dakika Haberleri: ASELSAN 44 yaşında
Son Dakika Ekonomi ASELSAN 44 yaşında - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN 44 yaşında

6 saat önce

ASELSAN'ın 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurum yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASELSAN 44 yaşında, System.String[]

ASELSAN'ın 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurum yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.

Mozoleye çelenk bırakan Görgün, saygı duruşundan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.


Görgün, deftere şunları yazdı:


"Ulu Önder Atatürk,

ASELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde gururla yüksek huzurlarınızdayız.

Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, teknolojide ulaştığı derinlikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki gücüyle, tasarım ve üretim yetkinliklerini geliştirmesiyle, küresel pazardaki yerini yukarıya doğru taşımaya devam etmektedir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir.

Yüce Türk milletimizin ve ordumuzun ASELSAN'ı olmak için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda teknolojilerimizi geliştirerek, yenilikçi, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek sistem ve ürünlerle rekabet gücümüzü artırarak yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesindeki öncülüğümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu teknoloji yolculuğunda, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' özdeyişiniz ana ilkemiz olmuştur. Ruhunuz şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Haluk Görgün, Anıtkabir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın ardından Gaziantep'te de Atatürk'ü anma etkinliğinde tartışmalı görüntüler ortaya çıktı
Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASELSAN 44 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]