Aselsan 64 Ülkeye İhracat Yaptı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 64 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2018 yılında bir milyar 872 milyon dolar ciro yaptıklarını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) "Milli ve Yerli-Bir idealden gerçeğe ASELSAN" konulu konferansa konuşmacı olarak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmacı olarak katıldı. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa ilgi yoğun olurken, salona sığmayan öğrenciler merdivenlerde oturdu. Konferansta, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, MCBÜ Rektörü Prof. Ahmet Kemal Çelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sanayiciler ve üniversite öğrencileri yer aldı. Konferansın açılışında ASELSAN'ın tarihinden söz eden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türkiye'deki savunma sanayinde çalışan, bu alanda emek veren insanların öğrencisinden sanayicisine, patronundan kalfasına, ustasına varana kadar hepsini topladığınızda çalışan sayısı 45 bini geçmiyor. Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. Bizim ASELSAN'da yabancı çalışan kimse yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular" dedi.



"Dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız"



Elektronik harp konusunun önemini vurgulayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken, sürekli takip edilmesi gereken öyle bir savaş ki bu bir şey geliştiriyorsunuz, savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Siz birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor. Aynı zamanda da kendi geliştirdiğiniz elektronik harp ürünlerinizle düşman unsurlarını kilitleyip onları işlevsiz bırakma durumundasınız. Bu oldum, bittim denilecek bir şey değil. Her an gün ve gün kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Allah'a çok şükür bu alanda dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız. Öyle bir tesisimiz var ki kısmet olur bir gün sizler de ziyaret ederseniz Gölbaşı'daki tesislerimizde bu sistemleri hem tasarlıyor hem sizin gibi genç arkadaşlarımızla ürünleştiriyoruz. 6 bin 500'ün üzerinde çalışanımız var. Yaş ortalamamız 33" diye konuştu.



"64 ülkeye ihracat yaptı"



ASELSAN'ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını kaydeden Görgün, konuşmasına şöyle devam etti: "Şirketimiz bir milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle tekrardan teşekkür etmek istiyorum. ASELSAN gibi bir şirketten daha fazlası beklenebilir. Benim gözümde öyle. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. 64 ülkeye ihracat yaptık. ASELSAN, birçok alanda çok farklı derecelendirme ve listelendirme organizasyonlarında kendine yer buluyor. Bunlardan bazılarını paylaşmak gerekirse, dünyada savunma alanında faaliyet gösteren şirketler her yıl 'ilk 100 şirket' şeklinde sıralanıyor. Geçtiğimiz yıl 55. sırada yer aldık. Bu sene ilk 50'ye girmeyi bekliyoruz. Delloitte firması 2018 yılının sonlarına doğru bir raporlama yaptı. Raporda ciro artışı bakımından dünyadaki bütün şirketler içinde ASELSAN birinci olarak listelendi."



"Her şey detayda saklı"



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Görgün, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Sizin fikirleriniz çok önemli. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum; sizin belki bir dakikanız, belki bir saatiniz bizim için 500-1000, belki de 10 bin dolar olacak. Ben sizlerin dakikası, saati 1,5, veya 10 dolar gibi işlerle uğraşmanızı istemiyorum. Düşünün, üretin, tasarlayın, geliştirin. Her şey detayda saklı. Detayları yakından inceleyin Ben eminim Türk genci bu detaylara yoğunlaştığında farkı fark ederek yeni ürünler ve sistemler geliştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir."



Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Görgün'e, çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi. - MANİSA

