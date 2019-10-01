Aselsan, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

ASKERİ Elektronik Sanayii(ASELSAN), mühendis ve teknisyen kadrosunu genişleterek, yılın ilk 9 ayında 1134 yeni işe alım gerçekleştirdiklerini açıkladı.ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, Eylül ayı itibariyle 10 milyar dolar sipariş ile tarihi sipariş rekoru kıran şirketin, bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişlettiği bildirildi. Bu kapsamda, 2019 yılının ilk 9 ayında 1134 yeni işe alım gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:"ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, yüzde 25'ini de teknisyenler oluşturuyor. Bu çalışanların 26'sı doktora 144'ü ise yüksek lisans mezunu olup, işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkemize geri dönmesi sağlandı. Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yöneticimiz emekliye ayrıldı."Açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği de vurgulandı.