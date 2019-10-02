Son Dakika Haberleri: ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı
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ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

1 saat önce

ASELSAN Akademi Programı, 2019-2020 güz dönemi derslerine başladı.

ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı, System.String[]

ASELSAN Akademi Programı, 2019-2020 güz dönemi derslerine başladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, program 3'üncü yılına girerken ASELSAN mühendisleri, bu programla çalıştıkları projelerde derinleşiyor, akademik kariyerlerine de devam ediyor.

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından 73 ders açıldı.

Öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayısını her dönem artıran ASELSAN Akademi Programı, çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkı sağlıyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı tanınıyor.

Akademi, YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017'de imzalanan iş birliği protokolüyle, Türkiye'de üniversite-sanayi dayanışmasına yeni bir boyut kazandırmak için hayata geçirilmişti.

Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. nesil üniversite modelini hayata geçirecek program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK onayıyla uygulamaya alındı.

Radar sistemleri ve yapay zeka dersleri işleniyor

Akademi lisansüstü eğitim programı, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleriyle bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve malzeme olmak üzere 4 mühendislik anabilim dalıyla yürütülüyor.

ASELSAN Akademi, YÖK'ün öncülüğünde sağlanan ortamda, ülkenin kritik teknolojilerde gelişimini temin edip, rekabet gücünü artırarak milli ve ileri teknolojilerin kazanılmasını sağlıyor.

Akademide radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskopu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler işleniyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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