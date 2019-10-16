Son Dakika Haberleri: Aselsan, Ar-Ge liderliğini bırakmadı
Son Dakika Ekonomi Aselsan, Ar-Ge liderliğini bırakmadı

Aselsan, Ar-Ge liderliğini bırakmadı

29 dakika önce

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 2.162.839.458 lira ile Aselsan oldu.

Aselsan, Ar-Ge liderliğini bırakmadı, System.String[]

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 2.162.839.458 lira ile Aselsan oldu.

Türkiye, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:12 
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