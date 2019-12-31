ASELSAN, bu yıl cirosunun hem Türk lirası hem dolar bazında rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şirketin 44 yıldır büyümeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, üretimden Ar-Ge'ye ve ihracata kadar yürütülen çalışmalara işaret edilerek, "Son yıllardaki güçlü ciro artış trendi 2019'da da devam etti. Türk savunma sanayisinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettiriyor. Şirketin 2019 yılı cirosu hem Türk lirası hem de dolar bazında tarihi rekor seviyelerine ulaşmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl ASELSAN'ın ihracatında rekor artış olduğu belirtilen açıklamada, dış satışların yüzde 50 artarak 327 milyon doların üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Yatırımcılara ciro vizyonu

Açıklamada, ASELSAN'ın uzun vadeli siparişe dayanan iş modeliyle halka açık diğer sanayi şirketlerinden ayrıştığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirket, bu yönüyle yatırımcılarına da gelecekte yaratacağı ciroya ilişkin vizyon sağlayabiliyor. ASELSAN, yılın son çeyreğinde gelecek yıllara yönelik yeni siparişler almaya devam etti. Şirket, eylül sonu itibarıyla 9,8 milyar doları aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019'un son 3 ayı içinde 700 milyon dolar seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı."

ASELSAN'ın temmuzdan bu yana devam eden güçlü alacak tahsilat performansının yılın son 3 ayında aynı ivmesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, yürütülen proaktif nakit yönetimiyle şirketin yılı kuvvetli nakit göstergeleri ve net nakit pozisyonuyla kapatacağının altı çizildi.

Açıklamada, ASELSAN'ın yıl sonuna ilişkin paylaştığı faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı öngörüsünün yüzde 19-21 olduğu belirtilerek, şirketin büyüme hedefine FAVÖK karlılığını koruyarak ulaşacağı vurgulandı.

"Ar-Ge rekortmeni ASELSAN"

Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi konumunda olan ASELSAN'ın Ar-Ge harcamalarının yıl sonu itibarıyla 450 milyon doları aşacağı bilgisi verilen açıklamada, gelecek yıllarda da bu yatırımların artan hızla devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, bünyesinde 6 Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN'da halihazırda 4 bin 500'e yakın Ar-Ge personelinin görev aldığı bildirildi.

Toplam çalışan sayısı 7 bin 500'ü aşan ASELSAN'ın, Türkiye'nin istihdamına da katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2019'da yüzde 70'i mühendis olmak üzere yaklaşık 1550 yeni çalışanın ASELSAN ailesine katıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şirketin, ülkenin yetişmiş insan gücünün yeniden kazanılması için sürdürdüğü "Back to Turkey" isimli tersine beyin göçü projesiyle daha önce yurt dışına giden 25 tecrübeli mühendisin, bu yıl ülkeye dönerek ASELSAN bünyesinde çalışmaya başlamasının sağlandığı kaydedildi.