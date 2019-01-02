Son Dakika Haberleri: ASELSAN'da yoğun teslimat trafiği

ASELSAN'da yoğun teslimat trafiği

1 saat önce

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı.

ASELSAN'da yoğun teslimat trafiği, System.String[]
İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı. Kabul muayene testleri başarıyla tamamlanan çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, TSK'ye teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:45 

TSK, Ekonomi
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