ASELSAN'da yoğun teslimat trafiği
1 saat önce
İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı.
İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı. Kabul muayene testleri başarıyla tamamlanan çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, TSK
'ye teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:45
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