Aselsan'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandı.

ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandı.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandığı bildirildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 4 Nisan 2019 tarihinde, toplam bedeli 109 milyon 999 bin 996 lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu

Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı