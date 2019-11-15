Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan 176,9 milyon avroluk sözleşme
Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan 176,9 milyon avroluk sözleşme - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN'dan 176,9 milyon avroluk sözleşme

6 saat önce

ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.

ASELSAN'dan 176,9 milyon avroluk sözleşme, System.String[]

ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.

ASELSAN'ın ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Pakistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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