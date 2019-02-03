Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

27 dakika önce

ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.

ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi, System.String[]
ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:45 

Ekonomi
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