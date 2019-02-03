ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi
27 dakika önce
ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.
ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:45
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor
Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama
Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı