ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.

ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.

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