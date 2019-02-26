Son Dakika Haberleri: Aselsan'dan 2018'de 2,3 Milyar Lira Net Kar

Aselsan'dan 2018'de 2,3 Milyar Lira Net Kar

5 dakika önce

ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu.

Aselsan'dan 2018'de 2,3 Milyar Lira Net Kar, System.String[]
ASELSAN'ın 2018 yılı konsolide net karı, 2 milyar 318 milyon 197 bin TL oldu.


ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık (2018) konsolide net karı 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirketin, önceki yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 1 milyar 375 milyon 901 bin TL olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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