ASELSAN'dan 308,7 milyon TL'lik sözleşme değişikliği açıklaması
31.12.2020 16:05
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak bugün toplam 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak bugün toplam 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN AŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31 Aralık 2020 tarihinde toplam 308 milyon 692 bin 989 TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Psikolojik sorunları olan baba, 3 torununun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti