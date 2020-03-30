ASELSAN'dan 50 milyon dolarlık sözleşme
16 dakika önce
Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi ile ilgili olarak 50,72 milyon dolar ve 488,8 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı.
Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi ile ilgili olarak 50,72 milyon dolar ve 488,8 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:52
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