ASELSAN'dan 50 milyon dolarlık sözleşme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan 50 milyon dolarlık sözleşme - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN'dan 50 milyon dolarlık sözleşme

16 dakika önce

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi ile ilgili olarak 50,72 milyon dolar ve 488,8 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan 50 milyon dolarlık sözleşme, System.String[]

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi ile ilgili olarak 50,72 milyon dolar ve 488,8 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı

Jandarma, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:52 

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