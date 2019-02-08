Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan 512,4 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'dan 512,4 milyon liralık sözleşme

25 dakika önce

STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında ASELSAN'ın payı 512,4 milyon lira olan bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan 512,4 milyon liralık sözleşme, System.String[]
ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında ASELSAN'ın payı 512,4 milyon lira olan bir sözleşme imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:15 

Ekonomi
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