Aselsan'dan 512,4 Milyon Liralık Sözleşme

STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında ASELSAN'ın payı 512,4 milyon lira olan bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında ASELSAN'ın payı 512,4 milyon lira olan bir sözleşme imzalandı.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile SSB arasında Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ile ilgili, ASELSAN payı 512 milyon 399 bin 936 lira tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2027 arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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