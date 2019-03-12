Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

2 saat önce

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı.

ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat, System.String[]
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:40 

İhracat, Ekonomi
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