ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat
2 saat önce
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:40
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