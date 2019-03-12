ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık" açıklamasında bulundu.

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