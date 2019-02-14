Aselsan'dan 92,9 Milyon Avroluk Sözleşme

ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında toplam bedeli 92,9 milyon avro olan 3 sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında toplam bedeli 92,9 milyon avro olan 3 sözleşme imzalandı.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında finanse edilen ve İçişleri Bakanlığının faydalanıcısı olduğu Türkiye'nin sınır gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam bedeli 92 milyon 880 bin 880 avro olan 3 sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, sözleşmeler kapsamında teslimatların 2020 sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

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