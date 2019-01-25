Aselsan'dan 94,3 Milyon Liralık Sözleşme
55 dakika önce
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94 milyon 371 bin 988 lira tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Söz
konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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