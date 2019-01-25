Son Dakika Haberleri: Aselsan'dan 94,3 Milyon Liralık Sözleşme

Aselsan'dan 94,3 Milyon Liralık Sözleşme

55 dakika önce

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan 94,3 Milyon Liralık Sözleşme, System.String[]
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94 milyon 371 bin 988 lira tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ekonomi
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