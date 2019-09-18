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ASELSAN'dan büyük görevlere "küçük asker"

2 saat önce

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.

ASELSAN'dan büyük görevlere

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.

İnsansız Hava Aracı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:40 
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