ASELSAN'dan büyük görevlere "küçük asker"
2 saat önce
ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.
ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:40
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası