Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan dev yatırım

ASELSAN'dan dev yatırım

27 dakika önce

Konya'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.

ASELSAN'dan dev yatırım, System.String[]
Konya'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:27 

Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan dev yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]