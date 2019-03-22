ASELSAN'dan dev yatırım
27 dakika önce
Konya'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.
Konya
'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:27
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü