Aselsan'dan Gaün'de Çalıştay

Türkiye'nin yerli ve millileşme çalışmalarının en önemli mihenk taşlarından birisi ASELSAN ile Gaziantep Üniversitesi Optik ve Aküstik Mühendisliği ile Fizik Mühendisliği'nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve millileşme çalışmalarının en önemli mihenk taşlarından birisi ASELSAN ile Gaziantep Üniversitesi Optik ve Aküstik Mühendisliği ile Fizik Mühendisliği'nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay büyük ilgi gördü.



Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin her gün çok sayıda bilimsel, sanatsal ve sportif aktiviteye ev sahipliği yaptığını belirtirken, "Bugün de ASELSAN'ın değerli yetkilileriyle birlikteyiz. Özelikle yerlileşen ve millileşen, aynı zamanda da sadece kendi ihtiyaçlarını değil, gelecekte coğrafyamızda birçok ülkenin de ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yazılımlarıyla ve yeni ürettiği silahlarıyla hem pay sahibi olup, hem de gücünü ortaya koyan bir ülke Türkiye. Bu bizi gururlandırıyor. Gururlandıran yapıyı oluşturan birkaç tane mekanizma var. Bunlardan birisi de, alt yapıda eleman yetiştirecek olan belli firmalarımızdır. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi firmalarımız, hem kendi yazılımlarını ortaya koyuyor, hem de sahadan alt yapı elemanlarını bulup kabiliyetlerini keşfederek geleceğe yetiştiriyorlar" dedi.



Güçlü olmak zorundayız



Dünyada son dönemlerde özelikle konvansiyonel silahlardan ziyade, balistik güdümlü silahlar üretildiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gönül şunu ister dünyada savaş olmasın, silaha ihtiyaç duyulmasın. Ama, eğer coğrafyanız sizi buna mecbur ediyorsa ve güçlü bir coğrafyada yer üstü ve yer altı zenginliklerine sahipseniz ve etrafınızda da bunları almak için uğraşan çok yapıda düşman algısı üreten varsa sizde mecburen üretmek ve güçlü olmak zorundasınız. O yüzden Aselsan'ın bu yapılanmasında bir taraftan esnek bir çalışma alanı var. Bir taraftan da devletin ciddiyetiyle disiplinsize bir çalışma kapsamı. Bu çalıştay sizin için çok önemli bir fırsat. O yüzden, ASELSAN kapısından içeri girebilmek için kapıyı kırmadan ama sonuna kadar zorlayın."



Yerli ve milli seferberliği için



Rektör Gür'ün açılış konuşmasının ardından kısa adı ASELSAN olan Askeri Elektronik Sanayi'nin kıdemli mühendisleri Mustafa Erbudak, Veysel Şahin, Devrim Anıl, Tolga Ziya Sender, Alp Eren Sinan Özkan ve Ramazan Koç tarafından kurumun misyon ve vizyonu, üniversitelerle olan işbirlikleri; AR-GE çalışmaları gibi konularda öğrencilere yönelik bilgilendirmeye geçildi. Konuşmalarında, ASELSAN'ın kuruluşundaki milli amacın küresel pazarda paydaşları için açıkladıgı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak amacı taşıdığını vurguladı. ASELSAN'ın elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında; Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir savunma şirketi olmak amacı taşıdığını belirten yetkililer, "Bu amaçla askeri haberleşme sistemleri, kamu güvenliği haberleşme sistemleri, uzay teknolojileri, kripto ve bilgi güvenliği sistemleri, elektro optik sistemler, insansız sistemler, silah sistemleri ve elektronik harp sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sistem üzerinde çalışmalarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.



Üniversiteler en yakın paydaşımız



Aselsan'ın ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan üniversiteler ile yakın ilişki içinde olduğunu da vurgulayan konuşmacılar, şunları belirtti:



"Üniversitelerimiz bizim en önemli paydaşlarımızdan birisidir. Çünkü, üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkanları sağlanmasının yanında, sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır. Temel araştırmaların üniversitelerde gerçekleştirilmesi ve devamında bu uygulamaların ASELSAN'da sanayileşmesi için üniversite sanayi işbirliği kapsamında özgün olarak geliştirilmekte olan birçok projemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra açık inovasyonu da destekleyici bir faaliyet olarak üniversitelerin katılımı ile konu bazlı çalıştaylar düzenlenmekte, burada oluşan yeni fikirlerle inovatif projeler hayata geçirilmektedir. Bunun için tüm üniversitelerimiz ve sizlerden gelecek yenilikçi fikirlere her zaman açığız. Sizler de notlarınızı, puanlarınızı yüksek tutarak, yenilikçi çalışmalarınızı artırarak ASELSAN çatısı altında çalışma yansını yakalayabilirsiniz."



İnovasyona çok önem veriyoruz



Türkiye'de Savunma Sanayii'nin önder kuruluşu olan ASELSAN'ın firmaların başarısındaki en önemli anahtarın inovasyon olduğuna inandığını da belirten konuşmacılar, "İnovasyon kültür ve ortamını canlı tutmak ve sürekli iyileştirmek amacıyla ASELSAN'da her türlü fikre önem verilmekte ve değerlendirilmektedir Şirket içinde çalışanlarımızın değer katan, aydınlatıcı ve yenilikçi fikirleri Fikir Yönetim Sistemi dahilinde toplanmakta, sürekli değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir. Buna ilaveten tema bazlı fikir yarışmaları düzenlenmekte, bu yarışmalarda farklı kategoriler altında değerli fikirler incelenmekte ve ödüllendirilmektedir. Bu yarışmalar ile üretilen yenilikçi fikirler inovasyon projelerine dönüştürülerek hayata geçirilmektedir. Şirket dışından web-sayfamız aracılığı ile gelen inovatif fikirler de ASELSAN mühendisleri tarafından memnuniyetle incelenmekte ve değerlendirilmektedir" diye konuştu.



Toplantıya, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Necmettin Yazıcı ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı

Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak