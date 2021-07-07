ASELSAN'dan gençlere davet - Son Dakika

ANKARA'daki ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. ASELASAN MTAL, parlak bir geleceği hedefleyen yeni öğrencilerini bekliyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü başladı ve öğrenciler 16 Temmuz'a kadar devam edecek tercihlerle geleceklerine yön verecek. Savunma sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN MTAL de parlak bir geleceği hedefleyen yeni öğrencilerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulan lise, 2019'da 0,46'lık yüzdelik dilimden, 2020'de ise 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı.Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerinin de uluslararası hareketlilik programlarına dahil edilmesi planlanırken, program ile ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılarak sahip oldukları yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi sağlanacak.Öte yandan okul bünyesinde kurulacak atölyede eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratik sahada geliştirme fırsatını yakalayacak. Öğrencilerin ASELSAN staj programları ile deneyim kazanması da sağlanmış olacak. Eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programı ile öğrencilerin çalışma potansiyeli zaman kaybetmeden iş gücüne dahil edilebilecek. 5 YILLIK SEÇKİN EĞİTİM İÇERİĞİASELSAN MTAL, 'Savunma Elektronik Sistemleri' ve 'Savunma Mekanik Sistemleri' olmak üzere iki dalda, 5 yıllık seçkin eğitim içeriğine sahip bulunuyor. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve MEB'in ortak iradesinde gerçekleşecek.GENÇLERİN SOSYAL GELİŞİMLERİNE DESTEKASELSAN MTAL, bu akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip bulunuyor. Öğrenciler için müzik odası kurulan lisede, kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor.