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ASELSAN'dan gençlere parlak bir gelecek için davet - Son Dakika

ASELSAN'dan gençlere parlak bir gelecek için davet

07.07.2021 08:39
ASELSAN'dan gençlere parlak bir gelecek için davet, System.String[]

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü başladı. 16 Temmuz'a kadar devam edecek tercihlerle öğrenciler geleceklerine yön verecek. Savunma sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de parlak bir geleceği hedefleyen yeni öğrencilerini bekliyor.

En yetkin elemanlar burada yetişiyor

MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında kurulmuştu. ASELSAN MTAL, öğrencilerine hem eğitimde hem de eğitim sonrası sunduklarıyla kendi kulvarında benzersiz bir okul olma özelliğini taşıyor. 2019'da 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okul, geçen yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı.

ASELSAN'ın geçtiğimiz aylarda mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonu başvurusu kabul edilmişti. Program ile ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılarak sahip oldukları yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi sağlanacak. Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerinin de uluslararası hareketlilik programlarına dahil edilmesi planlanıyor.

Öte yandan okul bünyesinde kurulacak atölyede eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratik sahada geliştirme fırsatını yakalayacak. Öğrencilerin ASELSAN staj programları ile deneyim kazanması da sağlanmış olacak. Eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programı ile öğrencilerin çalışma potansiyeli zaman kaybetmeden iş gücüne dahil edilebilecek.

5 yıllık seçkin bir eğitim içeriği

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak iradesinde gerçekleşecek.

Gençlerin sosyal gelişimlerine de destek

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip. Öğrencilerin çeşitli enstrümanları çalmayı müzik öğretmenleri eşliğinde öğrenebilmeleri için bir de müzik odası kuruldu. Kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor.

ASELSAN'dan gençlere parlak bir gelecek için davet

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Okul, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan gençlere parlak bir gelecek için davet - Son Dakika


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