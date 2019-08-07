Son Dakika Haberleri: Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kâr
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Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kâr

11 dakika önce

Aselsan, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti.

Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kâr , System.String[]
Aselsan, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti.
Aselsan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 
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