Aselsan'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kâr
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Aselsan, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti.
Aselsan
, 1 Ocak - 30 Haziran 2019 döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin lira konsolide net kar elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14
Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki