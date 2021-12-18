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ASELSAN'dan 'Katar' iddiasına cevap - Son Dakika

ASELSAN'dan 'Katar' iddiasına cevap

18.12.2021 17:55
ASELSAN'dan 'Katar' iddiasına cevap

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup, 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup, 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Twitter'daki hesabından, bazı basın organlarında yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görgün, haber başlığının aldatıcı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Görgün, Türk milletinin göz bebeği olduğunu vurguladığı ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını, global pazarlarda faaliyet yürüten şirketin yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleriyle koruduğunu ve bunu rutin uygulama olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Görgün, "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Milli değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır" dedi.

'YÜZDE 100 ASELSAN'A AİT'Şirketten yapılan açıklamada ise globalleşen kuruluş olarak şirketin, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla 'ASELSAN Ukraine', 'ASELSAN Pakistan', 'ASELSAN Qatar' ve 'ASELSAN Katar MRO' markalarının tescil başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi. ASELSAN'ın uluslararası faaliyetleri kapsamında bir dizi adım atıldığı vurgulanarak, şöyle denildi: "Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve Körfez Bölgesi'nde sınırlı kalmayıp, Azerbaycan'da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan'da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna'da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."Açıklamada ayrıca "2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup, yüzde 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır" denildi. ASELSAN'ın yurt içi ve dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamaların şeffaf şekilde ASELSAN A.Ş. web sitesinde her yıl yayımlanan 'Faaliyet Raporu'nda kamuya duyurulduğu kaydedildi. FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ASELSAN'ın açıklamasını Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Savunma sanayinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız. ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulama bakın nasıl çarpıtıldı? ASELSAN'ın asılsız iddialara cevabı" dedi.


Haluk Görgün, Twitter, Katar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan 'Katar' iddiasına cevap - Son Dakika


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