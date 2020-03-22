ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri - Son Dakika
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ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri

6 saat önce

ASELSAN, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve uygun bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik tedbir ve kararlar aldı.

ASELSAN'dan 'Korona virüs' tedbirleri, System.String[]

ASELSAN, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve uygun bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik tedbir ve kararlar aldı.


ASELSAN, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Korona virüs' (Kovıd-19) tehdidine yönelik olarak yaptığı ilk açıklamalardan sonra, yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunmasına ve uygun bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak gereken tüm önleyici tedbir ve kararları aldı.


Konuya ilişkin olarak ASELSAN'dan alınan tedbirlerle ilgili yapılan açıklamada, öncelikli hedef olarak ASELSAN yerleşkesinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve bununla birlikte faaliyet gösterilen alanın niteliği ve Türkiye açısından önemi itibariyle üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu aktarıldı.


Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bakanlık bünyesinde kurulan Korona Virüs Bilim Kurulu ile ilgili diğer bakanlıkların aldığı kararları, mevzuat değişikliklerinin yakından takip edildiği ve tüm kararların hızla uygulandığı belirtilen açıklamada, çalışanlara bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi.


Alınan tedbirler kapsamında ASELSAN yerleşkesi giriş-çıkışlarında kullanılan avuç içi taraması uygulamasına 26 Şubat 2020'de son verildiği bildirilen açıklamada, (Kovıd-19) 'Korona virüs' ile ilgili açıklayıcı bilgilerin ve seyahat sağlığına ilişkin uyarıların tüm çalışanlarla paylaşıldığı vurgulanırken, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından personele gönderilen e-posta ile (Kovid-19) Yönetim Stratejisine ilişkin bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.


ASELSAN içerisindeki ilgili birimlerin yöneticileri tarafından oluşturulan ve her gün toplanarak güncel durumları değerlendirip kararlar alan 'Sağlık Tedbirleri Kurulu'nun kurulduğu belirtilen açıklamada, kurulun alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaptığı ve alınan karar önerilerini İcra Kurulu ile paylaştığı, İcra Kurulu'nun da günlük olarak toplandığı ve önerileri değerlendirip, ileriki dönem olası mücadele ve iş sürekliliği stratejileri üzerine çalıştığı kaydedildi.


Teknokent, Teknopark ve benzeri dahil olmak üzere tüm Aselsan yerleşkelerindeki toplantı odaları, koridorlar, asansörler, kreş, yemek yeme alanları gibi toplu bulunulan alanların dezenfekte edildiği ve havalandırıldığı belirtilen açıklamada, her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Teknoparklar da dahil olmak üzere 23 bin 500 metrekarelik tüm yerleşkelerin dezenfekte edildiği vurgulanırken, toplantı odalarına, bina giriş ve koridorlarına el dezenfektanları konulduğu ve dezenfektan stoklarının artırıldığı bildirildi.


Ayrıca açıklamada, Aselsan içerisinde bulunan kreş ve Anaokulu'nun 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki resmi açıklamaya kadar tatil edildiği, hamile veya yasal süt izni kullanan personel ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite, diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) kapsamındaki tüm çalışanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren idari izinli sayıldığı aktarıldı.


Alınan tedbirler çerçevesinde, eğitimler, etkinlikler, seminerler, fuarlar, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Yüz yüze yapılacak olan 'işe alım mülakatları' bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir. ASELSAN yerleşkelerine, kritik önemi haiz olmayan ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Çalışanların, toplantılarını yüz yüze olmaktan ziyade diğer toplantı yöntemlerini (telekonferans, skype, webex vb.) kullanarak yapmalarına karar verilmiştir. Günlük ortalama on yedi olan iş ziyaretleri, alınan tedbir uygulamasından sonra bir veya ikiye düşmüştür.


Uzaklığı 750 kilometre ve altındaki tüm görev amaçlı yolculukların toplu taşıma yerine ASELSAN tarafından sağlanan araçlar ile yapılmasına karar verilmiştir. ASELSAN yerleşkelerinde bulunan tüm yemekhaneler, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştır. Yemek hizmeti her çalışana bir paket şeklinde sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Türkiye, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:07 Kaynak: İHA

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