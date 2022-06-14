ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı! - Son Dakika
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ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı!

14.06.2022 09:41
ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı!

ASELSAN, CATS sonrası yeni bir adım atarak özellikleri daha gelişmiş olan MEROPS isimli bir kamera sistemi geliştirdi.

Kanada, Bayraktar TB2 SİHA'ların Azerbaycan ve Libya'da kullanılmasının ardından Türkiye'ye ambargo koyduğunu açıkladı. Daha sonra ise bu araçlar için kritik öneme sahip olan kamera sisteminin mevcut satış anlaşmalarını iptal etti. Fakat ASELSAN, bu sisteme alternatif CATS isimli yeni ürününü tanıttı. Şimdi ise çok daha gelişmiş bir versiyonu olan MEROPS ile karşımıza çıktı. Peki ASELSAN üretimi MEROPS özellikleri neler?

ASELSAN MEROPS özellikleri: CATS'den daha iyi!

ASELSAN MEROPS kamera sistemi, özellikleri itibariyle CATS'in bir adım önüne geçiyor. Zira CATS'in 1. versiyonu 61 kg, 2. versiyonu ise 55 kilogramdı. Fakat MEROPS'un ağırlığı 50 kg seviyesine kadar indirilmiş durumda. Yani Kanada'nın satışını engellediği sistemle arasında 1 kg gibi önemsenmeyecek bir fark bulunuyor.

ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı!

Buna ek olarak CATS, 15 km'ye kadar hedef tespiti yaparken MEROPS'da bu özellik 20 km'ye çıkartılmış durumda. Ayrıca lazer işaretleme, lazer mesafe ölçer, lazer aydınlatma sistemleri gibi birçok ana unsur yine bu cihazın içerisinde yer alıyor.

Ambargoya rağmen: SİHA'ların yeni gözü ASELSAN CATS!

Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, en çok merak edilen ürünler arasında yer alan CATS sistemi hakkında konuştu. Halihazırda 40 adetten fazla CATS'in teslim edildiğini söyledi.

Şu anda aylık 6 adet üretim yaptıklarını açıkladı. İlerleyen dönemde ise bu sayıyı 10'un üzerine çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni gelen bu sistem sonrası CATS'leri yalnızca İHA'lar üzerinde kullanabilirler. Zira MEROPS, aynı zamanda yüksek irtifa uçuşu yapan uçaklara da hitap ediyor.

ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı!

ASELSAN CATS özellikleri:

Maksimum menzil: 25 km

Dalgaboyu: 1064 nm

Tekrar frekansı: 20 Hz

Sensör çözünürlükleri

IR: 640×512

TV: 1920×1080

DI-NIR: 640×480

Görüş Açıları (Yatay)

IR: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°

TV: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°

DI-NIR: 0.5°

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Kaynak: Shiftdelete

Azerbaycan, Kanada, Libya, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan kritik hamle: Bulutların üstünden görebilen MEROPS tanıtıldı! - Son Dakika

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