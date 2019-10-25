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ASELSAN'dan sözleşme değişikliği

1 saat önce

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'de imzalanan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edildi.

ASELSAN'dan sözleşme değişikliği, System.String[]

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'de imzalanan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'te imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91 milyon 550 bin 73 avro ve 1 milyar 94 milyon 428 bin 811 TL tutarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edildi.

Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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