ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
2 saat önce
ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Kars¸ı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:33
ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Kars¸ı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan
, Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor
Masalsı yolculuk bugün başlıyor