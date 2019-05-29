Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
Son Dakika Ekonomi Haber

ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat

2 saat önce

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Kars¸ı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek.

ASELSAN'dan
ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Kars¸ı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan, Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:33 
Pakistan, Kars, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor Masalsı yolculuk bugün başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]