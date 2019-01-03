Son Dakika Haberleri: Aselsan'dan Yeni Tanıtım Filmi

Aselsan'dan Yeni Tanıtım Filmi

1 saat önce

Aselsan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.

Aselsan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN), hazırladığı son tanıtım filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ndeki konuşmasında ASELSAN'a değinmişti. Türkiye'nin terörle mücadelesinde milli savunma sanayi hamlesinin önemine değinen Erdoğan, şunları söylemişti: "Bize hep şunu söylediler, 'Kongre izin vermiyor'. Başkalarına veriyor ama Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandık. Şimdi elimizde bir ASELSAN'ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Aselsan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim; Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la Görüşecek Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

Tekerlekli Sandalyedeki Engelliye Silahlı Saldırı Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:43:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aselsan'dan Yeni Tanıtım Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]